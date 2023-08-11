Петров Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Вахрушева) Марина Петровна

Рождение ребёнка
21.06.2016

Дочь: Петрова София Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова (Вахрушева) Марина Петровна

Рождение ребёнка
05.08.2022

Дочь: Петрова Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова (Вахрушева) Марина Петровна

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