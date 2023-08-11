Петров Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.2016
Дочь: Петрова София Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова (Вахрушева) Марина Петровна
Рождение ребёнка
05.08.2022
Дочь: Петрова Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова (Вахрушева) Марина Петровна