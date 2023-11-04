Соловьева Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939
Отец: Соловьев Илья Тихонович
Мать: Иванова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1961
Дочь: Герасимова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Герасимов Петр Герасимович
Рождение ребёнка
18.06.1965
Сын: Герасимов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Герасимов Петр Герасимович
Смерть
Неизвестно