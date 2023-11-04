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Соловьева Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939

Отец: Соловьев Илья Тихонович

Мать: Иванова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Петр Герасимович

Рождение ребёнка
27.08.1961

Дочь: Герасимова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Герасимов Петр Герасимович

Рождение ребёнка
18.06.1965

Сын: Герасимов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Герасимов Петр Герасимович

Смерть
Неизвестно

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