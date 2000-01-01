Расторгуев Пётр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуев Пётр Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1939

Отец: Расторгуев Гаврил Лазоревич

Мать: Расторгуева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
20.12.1971

Дочь: Расторгуева Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расторгуева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Расторгуев Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Расторгуев Виктор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Расторгуева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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