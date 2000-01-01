Расторгуев Пётр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1939
Рождение ребёнка
20.12.1971
Дочь: Расторгуева Валентина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Расторгуев Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Расторгуев Виктор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расторгуева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно