Саяпин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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