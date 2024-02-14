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Аляутдинов Абдулла

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляутдинов Аймалетдин

Мать: Аляутдинова Халифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляутдинова Сания

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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