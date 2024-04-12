Загороднова (Юрьева) Марья Самуйловна
Место рождения
Дата рождения1796
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович
Мать: Юрьева Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Загороднов Никита Нилович
Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Загороднов Николай Нилович
Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья Ниловна
Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ниловна
Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Загороднов Михаил Нилович
Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно