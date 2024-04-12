Загороднова (Юрьева) Марья Самуйловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднова (Юрьева) Марья Самуйловна

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович

Мать: Юрьева Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Загороднов Иван Нилович

Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Загороднов Никита Нилович

Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Загороднов Николай Нилович

Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Загороднов Фёдор Нилович

Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья Ниловна

Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ниловна

Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Загороднов Михаил Нилович

Отец ребёнка: Загороднов Нил Алексеевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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