Алексей Григорiевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Григорiевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-279об-280
Крещение
15.03.1907 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дети ихъ Николай и Марiя Григорiевы 56-25-221-279об-280
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