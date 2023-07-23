Алексей Григорiевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
14.03.1907 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-279об-280
Крещение
15.03.1907 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дети ихъ Николай и Марiя Григорiевы 56-25-221-279об-280