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Новиков Александр Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.03.1920

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Никольская Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1988
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