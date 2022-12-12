Новиков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.03.1920
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1988