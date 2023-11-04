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Кунгурова -- Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кунгуров Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1903

Дочь: Кунгурова Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Кунгуров Кирилл Георгиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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