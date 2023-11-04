Кунгурова -- Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кунгуров Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1903
Дочь: Кунгурова Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Кунгуров Кирилл Георгиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно