Троицкая (Полякова) Марфа Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Троицкая (Полякова) Марфа Дмитриевна

Место рождения

село Усола, Козьмодемьянский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.07.1924

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Усола, Козьмодемьянский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Троицкий Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Троицкая Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Троицкий Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Троицкий Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Троицкий Никандр Георгиевич

Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович

Рождение ребёнка
15.02.1916 ст.

Дочь: Лутинская (Троицкая) Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович

Рождение ребёнка
28.02.1918

Дочь: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович

Смерть
24.07.1924

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