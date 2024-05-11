Троицкая (Полякова) Марфа Дмитриевна
Место рождениясело Усола, Козьмодемьянский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.07.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Усола, Козьмодемьянский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Троицкий Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Троицкая Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Троицкий Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Троицкий Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Троицкий Никандр Георгиевич
Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович
Рождение ребёнка
15.02.1916 ст.
Дочь: Лутинская (Троицкая) Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович
Рождение ребёнка
28.02.1918
Дочь: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Троицкий Георгий Семенович
Смерть
24.07.1924