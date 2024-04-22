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Вьялкин Прокопий Петрович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Вьялкин Петр Иларионович

Мать: Вьялкина Надежда Кировна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.09.1913

Сын: Вьялкин Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вьялкин Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Ольга Прокопьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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