Вьялкин Прокопий Петрович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Вьялкин Петр Иларионович
Мать: Вьялкина Надежда Кировна
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1913
Сын: Вьялкин Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Ольга Прокопьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно