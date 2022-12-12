Луньков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1924
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924
Московская обл., Михневский р-н, Глотаевский с/с, д. Глотаево
Призыв на военную службу
24.08.1942
Можайск, Можайский, Московская область
Можайский РВК, Московская обл., Можайский р-н
Военная служба
С 25.08.1942 по 10.04.1947
Место службы: 190 ЗАП. ПВО. СФ.; 182-ЗАП|190 зап ПВО СФ; 938 БЗ Воинское звание: красноармеец
Демобилизация
10.04.1947
Картотека моряков ID 90003450379 Донесения. Филиал ЦАМО. Архив Военно-Морского Флота. Хранилище 1. Шкаф 20. Ящик 19
Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Похороны
1992
Смерть
1992