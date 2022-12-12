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Луньков Василий Васильевич

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

25.12.1924

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924

Отец: Луньков Василий Иванович

Мать: Лунькова Мария Михайловна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Московская обл., Михневский р-н, Глотаевский с/с, д. Глотаево
Призыв на военную службу
24.08.1942
Можайск, Можайский, Московская область
Можайский РВК, Московская обл., Можайский р-н
Военная служба
С 25.08.1942 по 10.04.1947
Место службы: 190 ЗАП. ПВО. СФ.; 182-ЗАП|190 зап ПВО СФ; 938 БЗ Воинское звание: красноармеец
Демобилизация
10.04.1947
Картотека моряков ID 90003450379 Донесения. Филиал ЦАМО. Архив Военно-Морского Флота. Хранилище 1. Шкаф 20. Ящик 19
Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Похороны
1992
Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
1992
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