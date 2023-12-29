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Тужиков Василий Иванов

Место рождения

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

06.08.1908

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Тужиков Иван

Мать: не указана

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
уставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
25.05.1880

Жена: Тужикова (Кравченко) Екатерина Яковлева

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-KJDG
Смерть
06.08.1908
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-PMKM

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