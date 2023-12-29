Тужиков Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти06.08.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Тужиков Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
уставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.05.1880
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-KJDG
Смерть
06.08.1908
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-PMKM