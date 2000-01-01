Ефимов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Тумасова Ольга
Мать ребёнка: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостунова Анна (Нюша)
Мать ребёнка: Ефимова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова ?
Смерть
Неизвестно