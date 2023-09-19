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Ковальчук Илья Евстафьевич

Место рождения

Краснополь, Житомирська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ковальчук Евстафий

Мать: не указана

Краснополь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Феодора Павловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ковальчук Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ковальчук Корнил Ильич

Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ковальчук Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ковальчук Иван Ильич

Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна

Краснополь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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