Ковальчук Илья Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ковальчук Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ковальчук Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ковальчук Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ковальчук Иван Ильич
Мать ребёнка: Ковальчук Феодора Павловна
Смерть
Неизвестно