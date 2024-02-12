Порфирьев Юрий Зевинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Порфирьев Зевин
Мать: Порфирьева Христина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Андреевна
Смерть
1998