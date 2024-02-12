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Порфирьев Юрий Зевинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Порфирьев Зевин

Мать: Порфирьева Христина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Андреевна

Смерть
1998
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