Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти16.08.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кузнецов Алексей Григорьевич
Мать: Кузнецова Ефросинья
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
04.12.1929
Отец ребёнка: Бебкаев Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тимофеева (Бебкаева) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бебкаев Михаил Кузьмич
Смерть
16.08.1964