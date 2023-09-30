Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна

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Место рождения

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кузнецов Алексей Григорьевич

Мать: Кузнецова Ефросинья

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1928

Муж: Бебкаев Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
04.12.1929

Сын: Бебкаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бебкаев Михаил Кузьмич

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тимофеева (Бебкаева) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бебкаев Михаил Кузьмич

Смерть
16.08.1964

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