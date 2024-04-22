Кашицына Лукия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашицын Иван Ильич
Рождение ребёнка
17.02.1876
Отец ребёнка: Кашицын Иван Ильич
Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.
Дочь: Кашицына Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кашицын Иван Ильич
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кашицын Иван Ильич
Смерть
Неизвестно