Кашицына Лукия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашицына Лукия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашицын Иван Ильич

Рождение ребёнка
17.02.1876

Сын: Кашицын Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кашицын Иван Ильич

Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.

Дочь: Кашицына Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кашицын Иван Ильич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кашицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Кашицын Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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