Сабиров Абидулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равилов Сабир
Мать: Айша
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Сабиров Калимулла
Мать ребёнка: Сарвяр
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Рифат
Мать ребёнка: Сарвяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Ярулла
Мать ребёнка: Сарвяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Мялик
Мать ребёнка: Сарвяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абидуллов Вядут
Мать ребёнка: Сарвяр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарвяр
Смерть
Неизвестно