Сабиров Абидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров Абидулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равилов Сабир

Мать: Айша

Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Сабиров Калимулла

Мать ребёнка: Сарвяр

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясрура

Мать ребёнка: Сарвяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Рифат

Мать ребёнка: Сарвяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Ярулла

Мать ребёнка: Сарвяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Мялик

Мать ребёнка: Сарвяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абидуллов Вядут

Мать ребёнка: Сарвяр

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарвяр

Смерть
Неизвестно
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