Пархимович Зиновия Евтухова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пархимович Наум Александров
Отец ребёнка: Пархимович Александр
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пархимович Матвей Александров
Отец ребёнка: Пархимович Александр
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Зиновия Александрова
Отец ребёнка: Пархимович Александр
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Пархимович Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пархимович Александр
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно