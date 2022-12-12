Пархимович Зиновия Евтухова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Зиновия Евтухова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пархимович Наум Александров

Отец ребёнка: Пархимович Александр

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пархимович Матвей Александров

Отец ребёнка: Пархимович Александр

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Зиновия Александрова

Отец ребёнка: Пархимович Александр

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Пархимович Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Александр

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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