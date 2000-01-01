Гендлер Мойше-Лейб Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гендлер Давид Гершевич
Мать: Гендлер Рейза Янкелевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гендлер Бейла Мойше-Лейбовна
Мать ребёнка: Гендлер Лея Хаимовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гендлер Хаим Мойше-Лейбович
Мать ребёнка: Гендлер Лея Хаимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гендлер Лея Хаимовна
Смерть
Неизвестно