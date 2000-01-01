Гендлер Мойше-Лейб Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГендлер Мойше-Лейб Давыдович

Гендлер Мойше-Лейб Давыдович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гендлер Давид Гершевич

Мать: Гендлер Рейза Янкелевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гендлер Бейла Мойше-Лейбовна

Мать ребёнка: Гендлер Лея Хаимовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гендлер Хаим Мойше-Лейбович

Мать ребёнка: Гендлер Лея Хаимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гендлер Лея Хаимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close