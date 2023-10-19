Ершов Виктор Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1939
Дата смерти?.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.1994
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва