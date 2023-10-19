Ершов Виктор Григориевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Виктор Григориевич

Ершов Виктор Григориевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1939

Дата смерти

?.04.1994

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939

Отец: Ершов Григорий Александрович

Мать: Алексеева Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.1994
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close