Фризоргер Кристина Маргарет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Фризоргер Fruhsorger Йохан Якоб Генрихович
Бракосочетание
25.11.1897
Рождение ребёнка
05.08.1900
Дочь: Шмидт Schmid Екатерина (Katharina)
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)
Отец ребёнка: Шмидт Йохан Кондрат Кондратьевич
Смерть
Неизвестно