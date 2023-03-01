Фризоргер Кристина Маргарет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фризоргер Кристина Маргарет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Фризоргер Fruhsorger Йохан Якоб Генрихович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.1897

Муж: Шмидт Йохан Кондрат Кондратьевич

Александровка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.08.1900

Дочь: Шмидт Schmid Екатерина (Katharina)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)

Отец ребёнка: Шмидт Йохан Кондрат Кондратьевич

Александровка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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