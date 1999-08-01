Klein Jakov
Место рожденияRatenfeld, Ukraine
Дата рождения24.03.1937
Дата смерти?.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1937
Отец: Klein Eduard
Мать: Klein Ida
Ratenfeld, Ukraine
Бракосочетание
26.12.1958
Жена: скрыто настройками приватности
Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
08.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
11.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1999
Luebek, Germany