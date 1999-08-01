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Klein Jakov

Место рождения

Ratenfeld, Ukraine

Дата рождения

24.03.1937

Дата смерти

?.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

DB
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1937

Отец: Klein Eduard

Мать: Klein Ida

Ratenfeld, Ukraine
Бракосочетание
26.12.1958

Жена: скрыто настройками приватности

Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
08.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
11.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1999
Luebek, Germany
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