(Кун) Ольга (Люся) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Довгард Эдгар Йехиельевич
Отец ребёнка: Довгард Йехиель Хила
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Довгард Йехиель Хила
Развод
Неизвестно
Муж: Довгард Йехиель Хила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Довгард Йехиель Хила
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1987