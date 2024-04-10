(Кун) Ольга (Люся) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кун) Ольга (Люся) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.
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Дети

1933 г.р.
Около 1936 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Довгард Эдгар Йехиельевич

Отец ребёнка: Довгард Йехиель Хила

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Довгард Йехиель Хила

Развод
Неизвестно

Муж: Довгард Йехиель Хила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгард Йехиель Хила

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1987
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