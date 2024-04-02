Васильева (Баранова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1904
Дата смерти17.12.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1904
Отец: Баранов Матвей
Рождение ребёнка
11.02.1927
Сын: Васильев Всеволод
Отец ребёнка: Васильев Борис
Брянск
Рождение ребёнка
02.06.1931
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Васильев Борис
Брянск
Развод
Неизвестно
Муж: Васильев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Борис
Смерть
17.12.1978