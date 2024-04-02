Васильева (Баранова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Баранова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1904

Дата смерти

17.12.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1904

Отец: Баранов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1927

Сын: Васильев Всеволод

Отец ребёнка: Васильев Борис

Брянск
Рождение ребёнка
02.06.1931

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Васильев Борис

Брянск
Развод
Неизвестно

Муж: Васильев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Борис

Смерть
17.12.1978
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