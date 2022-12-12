Матохина Феврония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатохина Феврония Петровна

Матохина Феврония Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матохина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Матохин Алексей Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Матохин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Матохин Алексей Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Матохин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Матохин Алексей Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close