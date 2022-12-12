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Переслегин Дмитрий Александрович
Переслегин Дмитрий Александрович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
13.11.1983
Пол
Мужской
Отец
Переслегин Александр Васильевич
1961 г.р.
Мать
Переслегина (Солотенкова) Наталья Дмитриевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1983
Отец:
Переслегин Александр Васильевич
Мать:
Переслегина Наталья Дмитриевна
Москва
, город федерального значения Москва
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