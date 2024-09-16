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Сысоев Данил Михайлович

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Место рождения

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сысоев Михаил Спиридонович

Мать: Сысоева Дарья Макеевна

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Мария Юльевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Мария Юльевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Мария Юльевна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Мария Юльевна

Смерть
1971
Умер в больнице поскользнулся и ударился головой.

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