Сысоев Данил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1971
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сысоев Михаил Спиридонович
Мать: Сысоева Дарья Макеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Мария Юльевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1960
Смерть
1971
Умер в больнице поскользнулся и ударился головой.