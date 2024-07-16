Хлестакова (Маковеева) Евдокия Григорьевна
Место рождения105 кон. завод, Чернушинская область, Молотовская республика
Дата рождения01.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлбарисова (Хлестакова) Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Хлестаков Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1971
Сын: Хлестаков Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Хлестаков Валентин Николаевич