Хлестакова (Маковеева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлестакова (Маковеева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

105 кон. завод, Чернушинская область, Молотовская республика

Дата рождения

01.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949

Отец: Мерзляков Григорий Ермилович

Мать: Маковеева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлбарисова (Хлестакова) Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Хлестаков Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлестаков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
28.08.1971

Сын: Хлестаков Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Хлестаков Валентин Николаевич

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