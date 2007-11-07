Дудырев Афонасий Никитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырев Афонасий Никитьевич

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Место рождения

Кировская область, Куменский район, д.Лысняги

Дата рождения

27.01.1924

Дата смерти

27.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская область, Куменский район, д.Лысняги
Рождение ребёнка
28.04.1959

Дочь: Дудырева Александра Афонасьевна

Мать ребёнка: Мякишева Ирина Андреевна

д.Лысняги Сунского района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишева Ирина Андреевна

Смерть
27.08.1981
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