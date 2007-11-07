Дудырев Афонасий Никитьевич
Место рожденияКировская область, Куменский район, д.Лысняги
Дата рождения27.01.1924
Дата смерти27.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировская область, Куменский район, д.Лысняги
Рождение ребёнка
28.04.1959
Дочь: Дудырева Александра Афонасьевна
Мать ребёнка: Мякишева Ирина Андреевна
д.Лысняги Сунского района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякишева Ирина Андреевна
Смерть
27.08.1981