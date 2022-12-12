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Presser Moshko
Presser Moshko
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Место рождения
Кишинёв
, Муниципий Кишинёв
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Presser Shlomo
Мать
?
Дети
(Presser) Rukhlya
1866 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Presser Shlomo
Мать:
?
Кишинёв
, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1866
Дочь:
Rukhlya
Мать ребёнка:
?
Кишинёв
, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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