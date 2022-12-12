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Presser Moshko

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Presser Shlomo

Мать: ?

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Rukhlya

Мать ребёнка: ?

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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