(Михнина) Евдокия Борисова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Михнин Борис Логинов
Мать: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Степан Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Фекла Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Евсей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наталья Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Место жительства
1795
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.51, оп.19, д.111 Ревизские 1795 Рузского у.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Сергеев
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1795
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)