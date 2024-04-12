(Михнина) Евдокия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михнина) Евдокия Борисова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Михнин Борис Логинов

Мать: Агафья Антонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Степан Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Фекла Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Евсей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Место жительства
1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.51, оп.19, д.111 Ревизские 1795 Рузского у.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Сергеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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