Simm Mihkel
Место рождения
Дата рождения19.08.1793 ст.
Дата смерти03.09.1829 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1793 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1820 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1822 ст.
Рождение ребёнка
17.10.1824 ст.
Дочь: Simm Marri
Мать ребёнка: Simm Tio
Рождение ребёнка
13.07.1826 ст.
Сын: Simm Hindrik
Мать ребёнка: Simm Tio
Рождение ребёнка
23.04.1829 ст.
Сын: Simm Jürri
Мать ребёнка: Simm Tio
Смерть
03.09.1829 ст.