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Simm Mihkel

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

19.08.1793 ст.

Дата смерти

03.09.1829 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

1820 г.р.
1822 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.
1829 г.р.

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СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
30.11.1819 ст.

Жена: Simm Tio

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.09.1820 ст.

Сын: Simm Hans

Мать ребёнка: Simm Tio

Рождение ребёнка
20.09.1822 ст.

Дочь: Simm Liso

Мать ребёнка: Simm Tio

Рождение ребёнка
17.10.1824 ст.

Дочь: Simm Marri

Мать ребёнка: Simm Tio

Рождение ребёнка
13.07.1826 ст.

Сын: Simm Hindrik

Мать ребёнка: Simm Tio

Рождение ребёнка
23.04.1829 ст.

Сын: Simm Jürri

Мать ребёнка: Simm Tio

Смерть
03.09.1829 ст.
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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