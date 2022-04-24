Машкова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1926

Дата смерти

24.04.2022

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Машкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
15.08.1951

Дочь: Журавкина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Акулиничев Михаил Ананьевич

Смерть
24.04.2022
Москва, город федерального значения Москва
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