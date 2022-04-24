Машкова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1926
Дата смерти24.04.2022
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Машкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
15.08.1951
Дочь: Журавкина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Акулиничев Михаил Ананьевич
Смерть
24.04.2022
Москва, город федерального значения Москва