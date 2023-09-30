Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Никитин

Рождение ребёнка
12.07.1859 ст.

Сын: Илья Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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