Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Никитин
Рождение ребёнка
12.07.1859 ст.
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно