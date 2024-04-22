Фрол Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрол Киприанович

Место рождения

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Киприан

Мать: не указана

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RJH?i=384&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1756

Сын: Игнатий Фролович

Мать ребёнка: Авдотья Антоновна

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
1779
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RJH?i=384&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
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