Фрол Киприанович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Киприан
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RJH?i=384&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1756
Сын: Игнатий Фролович
Мать ребёнка: Авдотья Антоновна
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
1779
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RJH?i=384&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530