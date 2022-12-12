Мюнц Эрнест Эрнестович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1876 год - пернавский мещанин, лютеранского вероисповедания. "Пернавский" - это, скорее всего, житель города Пярну в Эстонии.
Бракосочетание
21.01.1876 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно