Мюнц Эрнест Эрнестович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мюнц Эрнест Эрнестович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1876 год - пернавский мещанин, лютеранского вероисповедания. "Пернавский" - это, скорее всего, житель города Пярну в Эстонии.
Бракосочетание
21.01.1876 ст.

Жена: Мюнц Александра Артемовна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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