Бельшов Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельшов Василий Филиппович

Бельшов Василий Филиппович

avatar

Место рождения

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Бельшов Филипп Трофимович

Мать: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бельшова Анатасия Васильевна

Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Бельшова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Бельшов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бельшова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельшова Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close