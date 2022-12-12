Бельшов Василий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бельшова Анатасия Васильевна
Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Бельшова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бельшова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Бельшова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно