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Самсонов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Самсонов Иван Семенов

Мать: Самсонова Матрена Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Самсонова) Мавра Семеновна

Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Самсонова) Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)

Рождение ребёнка
20.03.1847

Сын: Самсонов Иларион Семенович

Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Сын: Самсонов Иван Семенович

Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1853
Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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