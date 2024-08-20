Самсонов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Самсонов Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Самсонова) Мавра Семеновна
Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Самсонова) Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)
Рождение ребёнка
20.03.1847
Сын: Самсонов Иларион Семенович
Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)
Рождение ребёнка
15.01.1849
Мать ребёнка: Самсонова Варвара Михайловна (Ивановна)
Смерть
1853