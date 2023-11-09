Кирьянова Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирьянов Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Кирьянов Андрей
Рождение ребёнка
С 27.06.1997
Дочь: Суляева Ксения Тимуровна
Отец ребёнка: Суляев Тимур Николаевич
Смерть
Неизвестно