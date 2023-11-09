Кирьянова Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянова Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирьянов Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Кирьянов Андрей

Рождение ребёнка
С 27.06.1997

Дочь: Суляева Ксения Тимуровна

Отец ребёнка: Суляев Тимур Николаевич

Смерть
Неизвестно

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