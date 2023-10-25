Иванов Борис Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Борис Романович

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Место рождения

г. Майкоп, Краснодарского края

Дата рождения

09.05.1947

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1947

Отец: Иванов Роман Елисеевич

Мать: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Майкоп, Краснодарского края
Бракосочетание
03.08.1968

Жена: Людмила Борисовна

г. Ставрополь
Witnesses:Еремин Николай Семенович и Маша
Рождение ребёнка
03.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Борисовна

г. Ставрополь
Рождение ребёнка
26.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Борисовна

г. Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
высшее. ЛВИКА им А.Ф. Можайского в 1975 году
Место жительства
Неизвестно
г. Краснознаменск, Московской области
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