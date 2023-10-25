Иванов Борис Романович
Место рожденияг. Майкоп, Краснодарского края
Дата рождения09.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1947
Отец: Иванов Роман Елисеевич
г. Майкоп, Краснодарского края
Бракосочетание
03.08.1968
Жена: Людмила Борисовна
г. Ставрополь
Witnesses:Еремин Николай Семенович и Маша
Рождение ребёнка
03.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Борисовна
г. Ставрополь
Рождение ребёнка
26.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Борисовна
г. Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
высшее. ЛВИКА им А.Ф. Можайского в 1975 году
Место жительства
Неизвестно
г. Краснознаменск, Московской области