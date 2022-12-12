Нефтеев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефтеев Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефтеев Семён Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефтеев Тихон Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефтеев Михей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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