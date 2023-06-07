Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Меланья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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