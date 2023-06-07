Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Меланья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Матвей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Прокофьев
Смерть
Неизвестно