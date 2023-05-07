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Калугин Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1878 ст.

Отец: Калугин Ефим Иванович

Мать: Евдокия Власьевна

Рождение ребёнка
05.01.1908 ст.

Сын: Калугин Федор Александрович

Мать ребёнка: Богомолова Антонида Федоровна

Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Калугин Серафим Александрович

Мать ребёнка: Богомолова Антонида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Антонида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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