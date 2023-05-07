Калугин Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1878 ст.
Отец: Калугин Ефим Иванович
Мать: Евдокия Власьевна
Рождение ребёнка
05.01.1908 ст.
Сын: Калугин Федор Александрович
Мать ребёнка: Богомолова Антонида Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1910
Сын: Калугин Серафим Александрович
Мать ребёнка: Богомолова Антонида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно