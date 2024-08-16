Целикова Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти24.01.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1837
Дочь: (Целикова) Пелагея Лукьяновна
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
26.09.1838
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Кривоносова (Целикова) Александра Лукьяновна
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
27.05.1844
Сын: Целиков Лукьян Лукьянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Целиков Александр Лукьянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Целиков Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
18.03.1850
Сын: Целиков Гавриил Лукьянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Михайлова (Целикова) Елена Лукьяновна
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Рождение ребёнка
14.06.1861
Сын: Целиков Сергей Лукьянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич
Смерть
24.01.1894