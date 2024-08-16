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Целикова Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

24.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1837

Дочь: (Целикова) Пелагея Лукьяновна

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
26.09.1838

Сын: Целиков Петр Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Кривоносова (Целикова) Александра Лукьяновна

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
27.05.1844

Сын: Целиков Лукьян Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Целиков Александр Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Целиков Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
18.03.1850

Сын: Целиков Гавриил Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Михайлова (Целикова) Елена Лукьяновна

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Рождение ребёнка
14.06.1861

Сын: Целиков Сергей Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Авксентьевич

Смерть
24.01.1894

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