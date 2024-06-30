Гончаров Трофим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Трофим Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Гончарова Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1909
Сын: Гончаров Василий Трофимович
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: Гончарова Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно