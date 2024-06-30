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Гончаров Трофим Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Трофим Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Гончарова Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Гончаров Василий Трофимович

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
05.10.1913

Дочь: Гончарова Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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