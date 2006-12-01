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Назаров Артем Вадимович
Назаров Артем Вадимович
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Древо
Место рождения
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
Дата рождения
01.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Назаров Вадим Анатольевич
1976 г.р.
Мать
Назарова (Ядрова) Надежда Валерьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2006
Отец:
Назаров Вадим Анатольевич
Мать:
Назарова Надежда Валерьевна
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
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