Трофим Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Между 1739 и 1742

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Авраам Трофимович

Мать ребёнка: Устина Ивановна

Рождение ребёнка
1693

Сын: Феофилакт Трофимович

Мать ребёнка: Устина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1739 и 1742
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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