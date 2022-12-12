Трофим Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиМежду 1739 и 1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Авраам Трофимович
Мать ребёнка: Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1693
Сын: Феофилакт Трофимович
Мать ребёнка: Устина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1739 и 1742