Grand Duke Of Hesse And By Rhine Ludwig IV Friedrich Wilhelm Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grand Duke Of Hesse And By Rhine Ludwig IV Friedrich Wilhelm Karl

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1837

Дата смерти

13.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1837

Отец: Of Hesse And By Rhine Karl Wilhelm Ludwig

Мать: Of Prussia Elisabeth Marie Karoline Viktoria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Рождение ребёнка
05.04.1863

Дочь: Of Hesse And By Rhine Victoria Alberta Elisabeth Mathilde Marie

Мать ребёнка: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Рождение ребёнка
01.11.1864

Дочь: Елизавета Фёдоровна (Elisabeth Alexandra Louise Alice of Hesse and by Rhine)

Мать ребёнка: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Рождение ребёнка
11.06.1866

Дочь: Of Hesse And By Rhine Irene Luise Marie Anne

Мать ребёнка: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Рождение ребёнка
25.11.1868

Сын: Grand Duke Of Hesse And By Rhine Ernst Ludwig Karl Albrecht Wilhelm

Мать ребёнка: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Рождение ребёнка
07.10.1870

Сын: Of Hesse And By Rhine Friedrich Wilhelm August Viktor Leopold Ludwig

Мать ребёнка: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Рождение ребёнка
06.06.1872

Дочь: Александра Фёдоровна (Alix Victoria Helena Louise Beatrice of Hesse and by Rhine)

Мать ребёнка: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Рождение ребёнка
24.05.1874

Дочь: Of Hesse And By Rhine Marie Viktoria Feodore Leopoldine

Мать ребёнка: Of The United Kingdom Alice Maud Mary

Смерть
13.03.1892

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