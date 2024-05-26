Grand Duke Of Hesse And By Rhine Ludwig IV Friedrich Wilhelm Karl
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1837
Дата смерти13.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1863
Рождение ребёнка
01.11.1864
Рождение ребёнка
11.06.1866
Рождение ребёнка
25.11.1868
Рождение ребёнка
07.10.1870
Рождение ребёнка
06.06.1872
Рождение ребёнка
24.05.1874
Смерть
13.03.1892